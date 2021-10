대교 노리Q, 놀이 캠페인 ‘같이 노는 가치’ 전개

‘놀이의 가치’ 메시지 전달 위해 마련

[아시아경제 김희윤 기자] 대교의 유아 놀이 콘텐츠 서비스 브랜드 대교 노리Q는 ‘같이 노는 가치’ 놀이 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 캠페인은 아이와 함께 놀이하는 시간은 아이에게 무엇보다 가치 있는 시간이라는 메시지를 전달하기 위해 마련됐다. 대교는 ‘같이 노는 가치’ 놀이 캠페인 론칭을 기념해, 부모와 아이가 함께 하는 ‘릴레이플레이’ 이벤트 등 다채로운 이벤트를 진행한다.

먼저 ‘릴레이플레이’ 이벤트는 부모와 아이가 함께 공을 주고 받으며 놀이하는 영상을 찍어 ‘대교 노리Q’ 홈페이지 또는 네이버 카페, 인스타그램을 통해 응모할 수 있다. 당첨자에게는 영유아 발달에 도움을 주는 놀이 세트를 포함한 풍성한 상품을 제공한다.

아울러 ‘같이 노는 가치’ 캠페인 댓글 이벤트도 진행한다. 유튜브와 인스타그램을 통해 공개된 캠페인 영상에 아이가 가장 좋아하는 놀이를 댓글로 달면 추첨을 통해 커피 쿠폰 등 모바일 쿠폰을 증정한다.

대교 노리Q는 ‘놀이를 켜다!’라는 슬로건을 통해 ‘아이들의 무한한 잠재력에 불을 켜다’라는 메시지를 전달하고, 영유아들을 위해 건강한 놀이 문화를 선도하는 대교의 유아 놀이 콘텐츠 서비스 브랜드다.

