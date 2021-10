SPC-민노총…출구 없는 갈등

위생불량 실태 제보자

[아시아경제 이승진 기자] SPC그룹과 전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 갈등의 골이 깊어지고 있다.

5일 SPC와 민주노총 등에 따르면 던킨도너츠 제조 공장의 위생불량 실태를 언론에 제보했던 A씨가 국민권익위원회에 공익신고와 함께 신고자 보호조치를 신청했다. 민주노총 소속 간부로 알려진 A씨는 신고자 보호조치 내용에 ▲관계자의 신고자 비밀보장의무 위반 확인 ▲부당한 인사조치 등 불이익 조치에 대한 원상회복을 담았다.

민주노총은 추가영상을 공개하며 공세 수위를 높이고 있다. 민주노총 측은 "공익제보자의 영상조작을 주장하며 이 사태의 본질을 흐리고 있다"며 "공익제보자는 심각한 명예훼손과 더불어 출근정지라는 불이익 조치를 당했다"고 주장했다. 이어 "식품의약안전처의 던킨 안양공장외에 4개 공장의 식품위생 식품위생 조사결과 4개 공장 모두 부적합 판정 결과가 나왔다"고 했다.

SPC 측은 민주노총의 주장에 허위사실이라고 반박했다. SPC 측에 따르면 식약처의 지적사항은 앞서 공개된 제보영상처럼 설비 내 반죽 등의 문제가 아닌 배수구 시설 등에 대한 지적이라는 설명이다. 공익제보자에 대한 명예훼손이라는 민주노총 주장에 대해서는 경찰에 수사의뢰를 한 만큼 결과를 지켜보겠다는 입장이다.

민주노총은 SPC 사업장을 대상으로 한 물류파업도 장기전으로 끌고 나가고 있다. 민주노총 공공운수노조 화물연대는 4일 SPC삼립 청주공장에 재집결해 공장 진입을 시도했다. 화물연대는 지난달 23~24일, 26~30일 두 차례에 걸쳐 SPC삼립 청주공장 인근에서 물류 출하 저지 집회를 열었다.

SPC와 민주노총의 갈등이 격화되며 가맹점주들의 피해가 커지며 해결을 촉구하는 목소리도 높아지고 있다. 자영업연대는 최근 SPC 측에 가맹계약 해지를 원하는 가맹점 해지를 조건 없이 받아주고 손해 배상 조치를 요구했다. 민주노총 측에는 자영업자의 목숨을 담보로 한 파업을 중단하라고 촉구했다.

