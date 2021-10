애플워치7, 8일부터 주문받고 15일 출시…49만9000원부터

[아시아경제 구은모 기자] 애플의 신형 스마트워치 ‘애플워치7’의 사전주문이 시작된다. 애플워치7은 베젤이 얇아지며 전작보다 디스플레이 크기가 20% 커졌고 충전속도도 빨라졌다. 균열에 강한 전면 크리스탈을 사용해 역대 워치 시리즈 중 가장 뛰어난 내구성을 자랑한다는 평가다.

애플은 애플워치7의 사전주문을 오는 8일부터 시작하고 15일부터 매장판매를 시작한다고 5일 밝혔다. 가격은 49만9000원부터다.

41mm와 45mm 크기로 출시되는 애플워치7은 화면 크기가 전작보다 20%가량 커졌다. 1.7밀리미터(mm)의 두께와 얇아진 테두리로 디스플레이의 화면 영역을 극대화하면서도 제품 규격의 변화는 최소화했다. 또한 더욱 커진 디스플레이에 최적화된 사용자 인터페이스, 새로운 쿼티 키보드를 제공한다. 배터리는 18시간 동안 사용할 수 있고, 충전속도는 전작보다 33% 빨라졌다.

애플워치7은 전면에 외부 충격으로 인한 균열을 방지하는 크리스탈 소재를 사용해 전작보다 내구성을 높였고, IP6X 등급의 방진, WR50 수준의 방수기능을 탑재한 것도 특징이다.

알루미늄 모델은 미드나이트, 스타라이트, 그린, 새로운 블루, (프로덕트)레드 등 5가지 색상, 스테인리스 스틸 모델은 실버, 그래파이트, 골드 등 3가지 색상으로 출시된다. 애플워치 에디션은 티타늄과 스페이스 블랙 티타늄으로 출시된다. 또한 나이키와 에르메스 전용 밴드와 워치페이스가 공개되고, ‘애플워치 SE’와 ‘애플워치3’는 기존 색상을 유지한다.

애플은 온라인 스토어가 전면 개편되면서 애플 온라인과 오프라인 매장에서 쇼핑하기가 편해졌다고 설명했다. 애플 스페셜리스트의 맞춤 지원 및 조언, 애플의 편리한 배송 및 픽업 옵션, 무료 각인, 이동통신사 특별 혜택, 새 보상 판매 가격 등을 제공한다.

