[아시아경제 문혜원 기자] 엔제리너스가 하나투어 직원들의 장기간 휴직 후 복귀 등 1년6개월만에 전 직원 정상근무체제 전환을 기념하는 이벤트에 동참했다.

하나투어는 지난 1일 서울 종로구에 위치한 본사 앞에서 진행된 엔제리너스 커피차 케이터링 이벤트를 통해 약 1100명의 직원들에게 엔제리너스 아메리카노, 티 음료와 함께 베이커리 4종을 제공했다. 엔제리너스는 하나투어 직원들의 사기 증진을 위해 재사용이 가능한 친환경 리유저블컵을 전 직원들에게 제공했다.

이벤트는 엔제리너스가 운영하고 있는 ‘氣살리기’ 프로젝트의 일환으로 경북도청과 지역경제 활성화를 위한 MOU 체결 이후 경북지역 내 의료원을 찾아 커피와 음료를 전달하는 등 다양한 활동을 운영하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr