귀뚜라미, '거꾸로 콘덴싱보일러 10억 페스티벌' 100일간 진행

매일 추첨 30명 고객에게 38만원 상당의 '2022년형 카본매트 온돌' 증정

[아시아경제 김종화 기자] (주)귀뚜라미가 5일부터 100일간 매일 1000만원씩 총 10억원 상당의 경품을 제공하는 '귀뚜라미 거꾸로 콘덴싱보일러 10억 페스티벌'을 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 친환경 콘덴싱 가스보일러에 대한 소비자들의 관심을 환기하기 위해 마련된 것으로 이달 5일부터 내년도 1월 12일까지 100일간 추첨을 통해 매일 30명에게 38만원 상당의 '2022년형 귀뚜라미 카본매트 온돌' 최고급형 모델(KDM-872)을 증정한다.

이벤트 대상 모델은 친환경 인증을 획득한 ▲거꾸로 NEW 콘덴싱 프리미엄 가스보일러, ▲거꾸로 NEW 콘덴싱 플러스 가스보일러, ▲거꾸로 ECO 콘덴싱 L-10 가스보일러, ▲거꾸로 ECO 콘덴싱 가스보일러, ▲거꾸로 콘덴싱 프리미엄 가스보일러, ▲빌라형 거꾸로 콘덴싱 가스보일러 등 총 6종이다.

추첨 대상자는 이벤트 기간 내 상기 모델을 구매해 설치를 완료한 고객이며, 설치 후 3일 이내 귀뚜라미보일러 공식 홈페이지에 접속해 '제품 등록'을 완료하면 자동으로 응모된다.

제품 등록은 귀뚜라미보일러 홈페이지 우측 상단에 있는 '고객센터' 탭에서 '제품 등록'을 클릭한 후 보일러 왼쪽에 부착된 명판을 촬영해 사진을 첨부하고, 경품 수령에 필요한 개인정보와 제조번호, 설치일자 등을 양식에 맞게 기입하면 된다. 자세한 내용은 귀뚜라미보일로 홈페이지를 참조하면 된다.

당첨자는 매일 오후 5시에 귀뚜라미보일러 공식 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

귀뚜라미보일러 관계자는 "겨울을 앞두고 친환경보일러에 대한 소비자들의 관심을 높이고, 환경부가 올해 목표한 23만대 친환경보일러 보급을 달성할 수 있도록 지원하고자 이번 이벤트를 기획하게 됐다"면서 "올겨울 노후 보일러 교체를 고려하고 있다면 귀뚜라미 거꾸로 콘덴싱보일러로 바꾸고, 2022년형 귀뚜라미 카본매트 온돌도 받는 행운을 누리기 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr