포스코인터, 인도네시아 팜 사업 친환경 국제인증 RSPO 획득

"지역사회 상생 기반 친환경·사회적 책임경영 통해 사업 확장할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널이 최근 인도네시아 동부 파푸아 주에 위치한 팜농장 법인인 PT.BIA에서 운영 중인 팜 사업 관련 친환경 국제인증인 RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 인증을 취득했다고 5일 밝혔다.

RSPO 인증은 생산·유통·가공 등 팜 산업 전 단계에서 환경 보호, 경영 투명성, 지속 가능성, 농장 책임경영, 지역사회 의무 등의 원칙과 기준을 엄격히 준수한다는 친환경 국제 인증이다.

인증 발급 기관인 RSPO는 환경을 보호하며 팜유를 생산하는 지속가능한 팜 산업을 증진시켜 안정적인 공급을 확보하자는 목적 하에 세계자연보호기금(WWF) 등 국제 비정부기구(NGO) 및 팜오일 산업의 다양한 이해관계자로 구성된 비영리 단체다.

포스코인터내셔널은 지난 2018년 RSPO 멤버로 가입한 이래 지속가능한 환경·사회 보호 활동을 펼치고 있다. 지난해 3월에는 국내 기업 최초로 팜사업 환경사회정책인 NDPE(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)를 선언하며 친환경 경영에 더욱 초점을 맞춰 왔다.

이처럼 오랜 기간 추진해 온 지속가능경영의 결과로 인증을 취득한 포스코인터내셔널은 RSPO로부터 최종 승인받은 환경 보존 계획을 향후 25년간 이행하게 된다. 삼림·생태계 보존, 지역 주민 자립 지원 등이 포함된 ‘보존 프로그램’과 수질 관리, 식재를 통한 침수 예방 등이 포함된 ‘관리 프로그램’으로 나누어 추진할 예정이다.

포스코인터내셔널은 RSPO 인증을 취득하며 사업의 지속가능성을 인정받은 만큼, 선진국 등 다양한 시장으로의 팜유 판매처 다변화와 함께 안정적인 사업 확대 기반을 마련하게 됐다.

포스코인터내셔널은 팜농장 사업을 통해 상반기에만 팜유를 전년대비 23% 증가한 9만5000t을 생산하며 영업이익 약 434억원의 성과를 올리고 있다.

공병선 포스코인터내셔널 PT.BIA 법인장은 "RSPO 인증은 포스코인터내셔널의 팜농장 사업이 국제적으로 인정받게 됐다는 의미가 있다"며 "국제 기준에 상응하는 윤리적이고 투명한 지속가능 프로그램을 운영해 RSPO 인증을 유지하고 지역 사회와 상생하며 이를 기반으로 사업을 확대·성장시킬 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

