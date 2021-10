[아시아경제 문혜원 기자] 롯데리아가 6일부터 주문 상품과 배달 서비스의 가격 분리를 통한 서비스 개선을 위한 목적으로 전국 배달 서비스 운영 매장에 ‘배달팁’ 서비스를 도입한다고 5일 밝혔다.

배달팁 제도는 최소 주문 금액을 기존 1만3000원에서 9000원으로 약 30% 하향 조정하며, 거리에 따른 배달료 운영 기준별 책정되는 2500원~4500원의 6구간으로 적용한다.

롯데리아에 따르면 배달팁 도입은 2011년 무료 배달 서비스 도입 이후 2014년 주문 제품별 배달료 추가 운영 이후 고객 주문 상품과 배달 서비스 이원화 운영으로 소비자 선택의 다양성을 높였다는 데 의의가 크다.

또한 가맹점의 경우 시·도별 지역 상권과 위탁 배달 서비스 수수료 등 환경적 요소를 가맹점의 자율적 선택에 운영으로 제품 품질 강화에도 영향을 줄 것으로 보인다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr