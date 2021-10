G마켓, '스마일클럽 비즈' 회원 10만 돌파

[아시아경제 김유리 기자] G마켓은 사업자회원 전용 멤버십 서비스 '스마일클럽 비즈'가 누적 회원 10만을 돌파했다고 5일 밝혔다.

지난 5월 신규 서비스를 시작한 이후 4개월 만이다. 회사 측은 서비스가 '사장님들을 위한 프리미엄 멤버십'으로 안착하면서 기업간거래(B2B) 활성화에 일조했다고 평가했다.

G마켓에 따르면 지난 9월 기준 G마켓 전체 사업자 구매자 중 스마일클럽 비즈를 이용하는 비중은 43%에 달했다. 사업자 5곳 중 2곳이 프리미엄 멤버십 혜택을 누리고 있다는 설명이다.

멤버십 가입에 가장 적극적인 업종은 'IT·사무'로 나타났다. 스마일클럽 비즈 전체 회원 중 IT·사무 업종 비중이 16%를 차지해 가장 많았다. 각종 문구류, 탕비실용 식음료 등 다양한 품목을 비교적 자주 구매해야 하는 이유로 실질적인 경비 절감에 도움이 되는 혜택을 찾아 멤버십에 가입한 것으로 회사는 분석했다. 유통·편의점(12%), 교육(11%), 의료(8%), 식당(5%) 순으로 가입이 많았다.

스마일클럽 비즈 회원이 가장 많이 구매하는 품목은 문구사무용품으로 필기용품과 사무용지, 메모지 등이 많이 팔렸다. 이외에 ▲커피·음료 ▲생필품 ▲가공식품 ▲주방생활용품 순으로 거래량이 높게 나타났다.

스마일클럽 비즈에 가입한 이후 평균 구매량 역시 미가입 시점 대비 약 20% 증가했다.

스마일클럽 비즈는 매월 9만원 상당의 쿠폰팩을 제공하고, 매주 50% 반값 할인 및 사업자회원 전용딜 등의 혜택을 선보인다. 웰컴기프트로 100원딜을 제공하고, 서비스 출시 당시 1년 무료였던 연회비 혜택을 지난 9월부터 평생 무료로 정책을 변경하는 등 지속적으로 혜택을 확대해 나가고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr