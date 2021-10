위메프, 남양주 우수 中企 상품 한자리에

슬기로운 쇼핑 생활 in 남양주

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 '슬기로운 쇼핑 생활 in남양주'를 열고 남양주 소재 우수 중소기업 상품을 판매한다고 5일 밝혔다. 소비자에게 우수한 품질의 중소기업 상품을 소개하고 코로나19 장기화로 판매 활동에 어려움을 겪는 중소기업들의 판로를 확대한다는 취지다.

11월까지 진행되는 '슬기로운 쇼핑 생활 in 남양주'에서는 식품, 가전, 리빙, 홈데코 등 남양주 지역에서 생산·제조된 다양한 상품을 소개한다.

주요 상품은 ▲하늘농가 바로먹는렌지쿡 나물반찬 7종 ▲꾸이꾸이 건어물 모음 ▲세웅전기 스팀다리미 ▲유일테크층간소음 방지 충격흡수 매트 ▲아큐아듀오 주방/세면대 필터 ▲위드크린 황사방역마스크 KF-94 ▲위너스안전캡멀티탭 등이다. 행사 기간 구매 고객을 위한 10% 할인 쿠폰도 제공한다. 1만원 이상 구매 시 최대 1만원까지 중복 할인받을 수 있다.

