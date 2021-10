더본코리아 한신포차, 배달 신메뉴 ‘한신무뼈닭발’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 실내포차브랜드 한신포차가 브랜드 대표 메뉴 중 하나인 한신닭발을 간편하게 즐길 수 있는 ‘한신무뼈닭발’을 새롭게 출시한다고 5일 밝혔다.

신메뉴는 한신닭발에 대한 높은 인기와, 뼈 없는 닭발에 대한 소비자들의 꾸준한 출시 요청에 따라 선보인 것으로, 기존 한신닭발 특유의 매콤한 국물 양념을 그대로 유지한 채 푹 삶은 무뼈 닭발을 푸짐하게 넣어 칼칼하면서도 쫄깃한 식감의 조화가 일품이다.

배달 주문 시 주먹밥을 무료로 제공해 밥 위에 무뼈닭발을 얹어 초밥처럼 먹거나 국물에 비벼 푸짐하게 먹을 수 있도록 했다. 또 함께 제공되는 콩나물국의 콩나물이나 소면사리, 우동사리 등 사이드 메뉴를 추가해 곁들이면 더욱 맛있게 즐길 수 있다.

한신포차는 한신무뼈닭발 외에도 직화로 구워 내 불향 가득한 반무뼈 닭발 ‘직화튤립닭발’도 함께 출시한다. 칼칼한 양념에 화끈한 불 맛까지 입혀 국물 닭발과는 또 다른 매력을 선사한다.

