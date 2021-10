중진공, '2021 신북방 진출 비즈니스 위크' 개막

경제협력 컨퍼런스·온라인시장 진출 세미나·B2B상담회 등 개최

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 5일부터 8일까지 서울 마포 가든호텔에서 '2021 신북방 진출 비즈니스 위크'를 진행한다고 밝혔다.

극동지역은 러시아 정부의 신동방 정책으로 투자 환경이 개선되고 있으며 우리 정부가 중점 추진하는 신북방 정책과 맞물리며 국내기업의 현지 시장 진출에 대한 기대가 높아지고 있는 곳이다.

5일 러시아 극동지역 진출을 위한 경제협력 컨퍼런스를 시작으로 사흘에 걸쳐 한-신북방 기업간 비즈니스 상담회도 진행하며 7일과 8일에는 러시아와 카자스흐탄 온라인 시장 진출 세미나가 열릴 예정이다.

이번 경제협력 컨퍼런스에서는 주한러시아무역대표부 알렉산드르 마살세브 대표와 하바롭스크주 타라스 막심 기업지원투자개발부 장관 등이 한국 기업을 위한 극동지역 진출 전략과 지원 방안 등을 소개한다.

또한 국내 스타트업과 러시아 기업이 참여하는 한·극동 유망기업 피칭 행사도 진행한다. 연해주 지역 대형 유통망 업체인 REMI사도 발표에 참여할 예정으로 'K-소비재' 업체들이 특히 눈여겨볼만하다.

7일에는 러시아 온라인 시장 진출 세미나가 열린다. 중진공 협력기관인 러시아 고등경제대학교(HSE)의 카라가노브 세르게이 세계정치경제대학 학장이 발표자로 나서 글로벌팬더믹 이후 러시아 경제를 조망해보고 러시아를 대표하는 온라인 쇼핑몰 오존(OZON)의 마렌코 마야 국장이 오존 사례를 중심으로 러시아 온라인 플랫폼 활용 방법을 소개한다.

8일에는 중진공 알마티 수출인큐베이터(BI)에서 카자흐스탄 온라인 시장을 소개하고 현지에서 인지도가 높은 온라인마켓 플랫폼 입점 방법을 설명한다. 카자흐스탄 물류 현황과 대응방안에 대한 강의도 이어질 예정이다.

한국-신북방 기업 간 거래(B2B) 비즈니스 상담회에는 국내기업 30개사가 참여한다. 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 현지 기업과 수출, 기술제휴, 합작투자 등 협력 방안을 논의한다.

김학도 이사장은 "신북방과 이커머스는 기업들에게 핫한 키워드로 러시아, 카자흐스탄 등 신북방 이커머스 시장 진출을 위한 인사이트를 제공하는 것이 이번 행사의 핵심 목표"라면서 "이번 신북방 비즈니즈 위크가 한국과 신북방의 협력을 확대하고 중소벤처기업 투자와 현지시장 진출을 더욱 촉진하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr