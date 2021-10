윤석열 캠프에 고발당한 김의겸 "누구 뼈가 부러지는지 겨뤄보자"

윤석열 캠프, 4일 김의겸 고발

김의겸 "윤석열 왕께서 친히 저를 고발..전의가 불타올라"

[아시아경제 박현주 기자] 김의겸 열린민주당 의원이 자신을 경찰에 고발한 윤석열 국민의힘 대선 예비후보 측을 향해 "누구 뼈가 부러지는지 한번 겨뤄보자"고 말했다.

김 의원은 4일 자신의 페이스북에 글을 올려 "윤석열 왕(王)께서 친히 저를 고발했다"며 "두 가지를 문제 삼았다"고 밝혔다.

이어 김 의원은 "첫째는 제가 페이스북에 쓴 글 '윤석열-김만배는 형 동생 하는 사이'가 허위라는 것이다. 둘째는 제가 방송에 나와 '(윤 후보 부친은) 연희동 주택의 등기를 넘긴 후 중도금, 잔금을 받았다'고 허위의 사실을 말했다는 것"이라고 설명했다.

김 의원은 "두 번째는 이미 '사실관계에 착오를 일으켜 혼란을 드렸다'며 윤 후보에게 공개 사과한 바 있다. 그러나 첫 번째 주장에 대해서는 한 치도 물러설 생각이 없다"며 "여러 사람의 증언이 있다. 주진우 기자도 KBS 라디오에 나와 '김만배가 윤석열을 형이라고 불렀다'고 증언했다"고 부연했다.

그러면서 김 의원은 "윤 후보는 정치참여 석 달 만에 이미 일곱 건이나 고소·고발을 했다. 제가 여덟 번째인데 국회의원을 대상으로 한 고소·고발로는 처음"이라며 "영광이다. 스스로를 왕(王)으로 여기시는 분께서 친국(親鞫)을 하시겠다고 나서니, 한층 전의가 불타오른다. 누구 뼈가 부러지는지 한번 겨뤄보자"라고 했다.

한편 이날 윤석열 캠프는 공직선거법 위반과 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울 서초경찰서에 김 의원에 대한 고발장을 제출한 것으로 알려졌다.

캠프는 공지문을 통해 "김 의원이 페이스북과 인터뷰를 통해 '김만배 기자가 윤 후보와 형·동생하는 사이로, 친분이 매우 두터워 박영수 특검에게 윤석열을 수사팀장으로 추천했다'는 허위 주장을 했다"고 지적했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr