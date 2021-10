무역협회 'ESG 수출역량 자가진단' 서비스 개시

[아시아경제 김혜원 기자] 한국무역협회는 5일 우리 수출기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 수준을 진단할 수 있는 'ESG 수출역량 자가진단 서비스'를 개시했다고 밝혔다.

이 서비스는 온라인에서 기업의 ESG 경영 수준을 간단히 진단하고 환경, 사회, 지배구조 각 부문별 등급과 개선 방향에 대한 리포트를 제공, 우리 수출기업이 해외에 진출할 때 국가·기업별 ESG 규제에 대응할 수 있도록 돕는다. ESG 자가진단 모델은 65개 항목으로 이뤄져 있으며 무역협회와 기업 신용 평가기관인 나이스디앤비와 공동으로 개발했다.

서비스는 협회의 기업간(B2B) 거래 알선 온라인 플랫폼인 트레이드코리아에서 이용 가능하다.

김현철 무역협회 글로벌마케팅본부장은 "앞으로 ESG는 기업들이 수출 시 고려해야 하는 중요한 요건이 될 것"이라면서 "우리 수출기업들이 이에 대비할 수 있도록 마케팅용 영문 ESG 리포팅 서비스도 곧 도입해 우리 기업의 해외 진출을 지원하겠다"고 말했다.

