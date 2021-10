용적률 더 늘려줘 화천대유 1300억원 추가 분양수익

용적률 상향 인가로 186가구 늘어

경기 성남시가 대장동 공영개발사업의 시행사로 '성남의뜰'이 선정된 이후 당초 계획보다 용적률(대지면적에 대한 건축물의 연면적 비율)을 높여준 것으로 드러났다.

성남의뜰에 참여해 사업을 주도한 자산관리회사 '화천대유'는 186가구의 아파트를 더 지어 분양할 수 있었고, 이를 통해 1000억원이 넘는 매출을 추가로 얻은 것으로 추정된다.

2일 성남시가 2016년 11월 고시한 '판교대장 도시개발사업 변경계획인가'에 따르면 대장동 12개 아파트단지의 용적률은 185∼195%로 전체 가구 수는 5268가구다.

앞서 2015년 3월 이 사업지구의 민간사업자 선정 당시 공모지침서 등에는 13개 아파트단지 용적률은 모두 180%로 명시돼 있었고, 전체 가구 수는 5089가구였다. 용적률이 5∼15%포인트 늘면서 전체 건축 가구 수는 179가구 증가했다.

아파트단지 수는 1개 단지를 다른 2개 단지(A7, A8 블록)로 나눠 붙이면서 1개가 줄었다. 성남의뜰이 아파트를 더 짓겠다며 신청한 용적률 상향 조정을 성남시가 인가하면서 추가로 혜택을 준 셈이다.

특히 화천대유는 4개 아파트단지(A1, A2, A11, A12블록)를 직접 시행했는데, 이들 단지는 용적률이 180%에서 195%로 15%포인트씩 높아지면서 전체 가구 수는 1778가구에서 1964가구로 186가구 증가했다.

이들 아파트는 84㎡형으로 분양가는 7억∼8억원에 달해 화천대유는 1300억원의 분양 매출을 추가로 올린 것으로 추산된다.

성남시측은 정확한 설명을 내놓지 못하고 있다. 당시 관련 직원들을 대상으로 확인 중에 있으나, 일부는 퇴직한 상태라 용적률 상향이 인가된 구체적인 이유를 파악하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 화천대유는 직접 시행한 5개 블록에서 총 4000억원대의 분양매출 이익을 거둔 것으로 예상된다.

화천대유는 분양매출이익 외에 출자금(5000만원) 대비 1154배에 달하는 577억원의 배당금 이익을 거뒀으며, 화천대유과 관련된 천화동인 1∼7호는 3463억원의 배당금을 가져가면서 특혜 논란이 확산하고 있다.

한편 화천대유가 직접 시행한 아파트와 관련한 특혜 의혹도 불거진 상태다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr