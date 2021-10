'마침내 인도까지'… 오징어 게임, 서비스 83개국서 최소 한번 1위

오징어 게임 출연진, 美 인기 토크쇼 지미 팰런 쇼에도 출연

[아시아경제 이기민 기자] 넷플릭스 한국 오리지널 시리즈 '오징어 게임'이 2위에 머물렀던 인도 넷플릭스 TV 부문에서도 1위에 올랐다.

이로써 작품이 서비스되는 83개국에서 최소 한 번은 왕좌를 거머쥔 작품이 됐다. 전 세계 인기 순위는 9일째 1위를 유지하고 있다.

글로벌 온라인 동영상 서비스(OTT) 순위 집계 사이트 플릭스 패트롤에 따르면 오징어 게임은 지난 1일 83개국 중 덴마크와 터키를 제외한 81개국에서 넷플릭스 TV 부문 1위를 차지했다. 덴마크와 터키에서는 1위를 지키다 한 계단 내려간 2위를 기록했다.

총점은 전날보다 1점 내려간 828점으로, 2위인 영국 오리지널 시리즈 오티스의 비밀 상담소(670점)보다는 158점이나 앞섰다.

인도에서는 그간 명문대 진학을 위한 입시생들의 경쟁을 담은 현지 코미디 드라마 코타 팩토리(Kota Factory)가 1위를 유지해왔다.

넷플릭스에 따르면 오징어 게임 출연진은 미국 NBC 인기 토크쇼인 더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런의 특별 게스트로 출연한다. 다만 출연자는 발표되지 않았다.

총 456억원의 상금을 걸고 펼쳐지는 생존 게임을 담은 드라마인 오징어 게임은 배우 이정재, 박해수, 정호연, 위하준, 오영수, 허성태, 아누팜 트리파티 등이 출연했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr