檢, '화천대유 50억원' 곽상도 아들 자택 압색(종합)

[아시아경제 조유진 기자] 대장동 개발 로비·특혜 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 화천대유에서 퇴직금으로 50억원을 받은 곽상도 의원의 아들 자택을 압수수색했다.

2일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀은 전날 곽 의원 아들 병채 씨 자택을 압수수색한 것으로 알려졌다.

검찰은 병채 씨의 휴대전화 2∼3대, 차량 블랙박스 등을 가져간 것으로 전해진다. 다만 곽 의원 자택이나 국회의원 사무실은 압수수색 대상에 포함되지 않았다.

검찰은 압수물 분석을 마치는 대로 병채 씨를 불러 조사할 예정이다.

지난 2015년 6월 대장동 개발 시행사인 화천대유에 입사해 올해 3월까지 근무한 곽 의원의 아들이 퇴직금으로 50억원을 받은 사실이 드러나 논란이 일었다.

곽 의원은 아들 월급이 "겨우 250만원"이라고 해명했지만 퇴직금으로 50억원을 받은 사실이 드러나면서 논란이 확산하자 국민의힘을 탈당한 데 이어 이날 의원직을 내려놓았다.

곽 의원은 기자회견을 통해 "이번 사안과 관련해 어떤 말씀을 드려도 오해를 더 크게 불러일으킬 뿐 불신이 거두어지지 않아 국회의원으로서 더 이상 활동하기 어렵다"고 밝혔다.

