코로나 신규확진 2248명…88일째 네자릿수

[아시아경제 조유진 기자] 2일 국내 코로나19 신규 확진자 수는 2200명대 중반으로 집계됐다. 4차 대유행 이후 하루 확진자의 네 자릿수 기록은 88일째다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준으로 신규 확진자가 2248명 늘어 누적 확진자가 31만6020명을 기록했다고 밝혔다.

신규 확진자 수는 전날(2486명)보다 238명 줄었고, 1주일 전인 지난달 25일 3271명과 비교하면 1023명 감소했다.

지난달 25일에는 추석 연휴 여파로 신규 확진자 수가 이례적으로 많이 나오면서, 국내 코로나19 사태 이후 최다 수치를 기록한 바 있다.

신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 2221명, 해외유입이 27명이다. 사망자는 7명 늘어 누적 2504명이 됐다.

지난 7월 초 시작된 4차 대유행은 석 달 가량 이어지고 있으나, 좀체 수그러들 기미를 보이지 않고 있다.

전국 곳곳에서 집단감염이 이어지면서 하루 확진자는 지난 7월7일(1211명) 이후 88일 연속 네 자릿수로 집계됐다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr