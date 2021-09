[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

△성장사업본부장 남요식 △품질안전본부장 이승철 △한빛원자력본부장 천용호 △한울원자력본부 제2발전소장 이광석 △한울원자력본부 제2발전소 운영실장 오흥재

