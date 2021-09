영광군, 주민 대상 ‘코로나19 전수검사’ 실시

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 23일 11개 읍·면사무소에 임시선별검사소를 설치, 검사를 희망하는 지역주민들에 한해 코로나19 검사를 실시했다고 24일 밝혔다.

이번 전수검사는 추석 연휴기간동안 수도권 귀성객 등 타지역 인구 이동량 증가로 코로나19 감염확산 우려에 따른 선제적 대응으로 감염병으로부터 안전한 지역사회를 조성하고 숨은 감염자 조기발견을 위함이다.

홍성후 보건소장은 “연휴기간 타지역 방문자 접촉, 가족 간 모임 등으로 감염 위험 요인 증가에 따라 선제적 진단검사와 빈틈없는 방역체계 강화로 코로나19 지역사회 확산 차단에 총력을 다하겠다”고 말했다.

한편 군은 추석 연휴기간 영광읍 터미널 내, 불갑사 일주문 입구, 영광IC에 임시선별검사소를 설치·운영, 타지역 확진자 1명을 발견해 해당 거주지로 이송하는 등 총 120여건의 선제검사를 실시했다.

