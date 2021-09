[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서구 치평동에서 술을 마시고 운전한 50대 남성이 시민의 신고로 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 음주운전 혐의로 A(52)씨를 입건했다고 24일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 10시53분쯤 치평동 한 고등학교 인근 사거리에서 만취한 상태로 운전한 혐의를 받는다.

음주운전 의심 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 검거했으며, 당시 그의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 음주운전 경위 등을 조사 중이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr