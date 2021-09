신한금융투자, 응원하기 캠페인 영상 시즌2 선봬

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 소상공인을 위한 응원 메시지를 담은 ‘그대 나를 일으켜주면’ 영상을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 24일 밝혔다.

신한금융투자는 이번 영상에 코로나 블루로 지친 소상공인들의 경제적이고 정신적인 피해의 심각성을 고려하고 관심과 응원이 필요한 소상공인의 현실에 대해 깊은 공감 스토리와 응원메시지를 담았다. 캠페인 영상을 17일 공개한 이후 520만회 이상의 조회수를 기록했다.

이번 영상은 코로나19 시기에 저녁 장사 위주의 작은 가게를 오픈한 실제 자영업자와 신한금융투자의 임직원 이야기를 담았다. 가수 카더가든의 ‘그대 나를 일으켜주면’을 배경음악으로 사용해 잔잔한 감동을 더하고 영상의 마지막 장면은 ‘잘 될거라고 응원해주는 내 편이 필요할 때 신한금융투자가 당신을 응원합니다’라는 메시지로 마무리 했다.

신한금융투자 이주연 마케팅부장은 “코로나 블루가 2년 넘게 지속되어 누구보다 응원이 필요한 소상공인들의 어려운 현실을 접하면서 이들의 고민에 공감하고 응원하고 싶었다”고 하며 “앞으로도 신한금융투자를 통해 투자하는 다양한 고객층과 공감할 수 있는 응원하기 캠페인은 연말까지 지속할 계획이다”라고 밝혔다.

한편, 신한금융투자는 사회 초년생을 위한 ‘내가 니 편이 되어줄게’ 첫 번째 영상을 통해 많은 공감을 받았다. 영상뿐만 아니라 대학생을 위한 참여형 이벤트, 친환경 실천하기 등 많은 캠페인을 진행한 바 있다. 해당 영상은 신한금융투자 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

