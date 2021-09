진중권 "이재명식 사이다? '대장동' 탄산값 6천억..탄산음료 원래 몸에 해로워"

진중권 "이재명, 대장동 몰랐다면 납득 어려워..알고도 방치했다면 배임"

"임기 안에 치적 쌓으려다 사고 친 것"

[아시아경제 박현주 기자] 진중권 전 동양대 교수는 '대장동 개발 특혜' 논란을 이재명 경기도지사의 별명인 '사이다'에 빗대 "이재명식 사이다 행정의 탄산값 6000억이다. 탄산음료란 게 원래 몸에 해롭다"며 "아주 가끔 마시면 모를까 생수 대신에 사이다를 마시며 살 수는 없다"고 비판했다.

진 전 교수는 24일 자신의 페이스북에 글을 올려 "(화천대유 사건은) 이 지사가 (성남시장일 당시) 임기 안에 치적을 쌓아 대권 가도에 필요한 정치적 자산을 마련하려다가 사고를 친 것"이라며 "검은 돈을 받았을 것 같진 않다. 그의 욕망은 돈보다는 권력에 있어 보인다"고 분석했다.

이어 진 전 교수는 "민원을 거의 실시간으로 해결해주는 것으로 자신의 추진력을 과시하는 게 그분(이 지사)의 스타일(이라) 주민들 입장에서는 좋아할 수밖에 없고 만족도가 높을 것"이라며 "다만 일이 더딘 데에는 다 이유가 있는 법인데 그것을 무시하고 마구 추진력을 발휘하니 문제가 발생할 수밖에 (없다)"고 말했다.

진 전 교수는 대장동 개발 특혜와 관련해 이 지사의 책임을 강조했다. 그는 "(이 지사가) '제대로 공익환수를 하는 것'보다 '공익환수를 했다는 홍보'에 정신이 쏠려 측근인 유동규에게 눈 뜨고 당한 것일 수도 있다"면서도 "하지만 최대 치적이라 자랑하는 사업이 구체적으로 어떻게 이루어지는지 몰랐다는 건 납득하기 힘든 사실이다. 알고도 방치했다면 배임의 책임을 피할 수 없다"고 이 지사를 직격했다.

덧붙여 그는 "불로소득을 뿌리뽑겠다고 하더니 대장동 땅 속 깊이 불로소득의 바오밥 나무를 박아놨다. 이게 이재명의 공정이고 평등이고 공익"이라며 "무려 250만호를 짓겠다고 공약을 해놨으니 그 집들을 이런 개발방식으로 짓는다고 생각해보라. 끔찍하지 않냐"고 반문했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr