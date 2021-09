무안군 ‘가족과 함께하는 청소년 주말 체험’ 참여 가족 모집

고구마 캐기, 떡 케이크 만들기 등 다채로운 체험 구성

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)이 올해로 9회째를 맞이하는 가족과 함께하는 청소년 주말 체험 하반기 참여 가족을 모집한다.

23일 군에 따르면 여가의 효율적 활용과 가족 중심 여가문화 정착을 위해 진행되는 이번 프로그램은 다양한 볼거리와 체험활동으로 구성돼 있다.

주요 체험활동으로는 ▲10월 16일 고구마 캐기, 목공예 및 라탄공예(팔방미인마을), ▲10월 23일 대봉감 따기, 떡 케이크 만들기(월선리예술인촌마을) ▲11월 3일 참기름 짜기, 모싯잎 떡 만들기(약초골한옥마을) ▲11월 13일 목장체험과 치즈 만들기(파도목장) ▲11월 20일 연근 두부 만들기와 바리스타 체험(토브아카데미) 등이 있다.

5회에 걸친 이번 체험활동은 코로나19 방역 수칙을 준수한 가운데 회당 20명 내외의 소규모 인원으로 진행된다.

신청 기간은 오는 27일부터 내달 6일까지이며, 초등학교 2학년∼중학생 자녀를 둔 가족을 대상으로 선착순 모집한다.

신청을 원하는 경우 군 홈페이지에서 참가 신청서를 내려받아 작성한 후 안내된 접수 방법(방문 접수, 이메일 접수, 팩스접수)에 따라 관련 서류를 제출하면 된다.

김산 군수는 “지역 청소년들이 이번 체험활동을 통해 가족애를 느끼고 바람직한 모습으로 성장할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 가족 기능을 강화하는 다양한 프로그램을 개발해 더 많은 지역민이 여가활동을 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 이번 프로그램은 코로나19 방역 수칙을 엄격히 준수한 가운데 운영될 예정이며, 사회적 거리두기 격상 시 취소될 수 있다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr