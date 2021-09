[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 문재인 대통령이 유엔총회 연설에서 종전선언을 제안한 것과 관련, "종전선언을 통해 한반도의 불안정한 정전 체제를 공고한 평화 체제로 바꿔나가겠다는 것이 정부의 기본 입장"이라며 이같이 말했다.

통일부 당국자는 23일 취재진의 질의에 답해 "종전선언은 판문점 선언, 10.4 선언 등에서 남북이 합의한 사안이기도 하다"며 이같이 말했다.

또 종전선언이 유효하고 중요한 모멘텀이 될 수 있다며 "남북 평화 프로세스를 진전시키는 신뢰 구축 조치이자 과정의 출발점"이라고 강조했다.

이어 "정부는 이런 입장을 견지하면서 한미 간 공조와 남북미중 등 유관국과 협력을 통해 종전선언을 포함해 평화프로세스 진전을 위해 계속 노력해 나가겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr