수서SRT기차역 현장방문

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 추석 연휴 마지막날인 22일 오전 '수서SRT기차역'을 방문해 선별검사소 등 방역상황을 점검하고 시민들에게 일상으로 돌아가기 전 귀경길 선제검사를 받아줄 것을 당부한다.

오 시장은 '수서SRT기차역'에서 찾아가는 선별진료소를 방문해 운영 현황을 확인하고 역사 곳곳의 방역현황을 점검할 계획이다. 아울러 연휴에도 쉬지 못하고 현장에서 고군분투하는 의료진과 관계자들에게 감사의 인사도 전한다.

서울시 관계자는 "추석 연휴에도 25개 보건소별 선별진료소를 비롯해 귀성·귀경일의 중심인 대중교통 요충지 등에 임시선별진료소, 찾아가는 선별진료소를 운영하며 상시 검사체계를 유지하고 있다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr