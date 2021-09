이재명 캠프 "대장동 의혹 돈냄새 맡은 전현직 국힘 게이트...강력 대응 나설 것"

[아시아경제 박지환 기자] 19일 더불어민주당 대권 주자인 이재명 후보 캠프가 대장지구 의혹에 관한 야당과 당내 경쟁 후보의 전방위적인 공세에 긴급 기자회견을 열고 강력 대응하겠다고 밝혔다.

이재명 후보 선거대책위는 이날 기자회견을 열고 "국민의힘 등과 일부 언론은 '이 후보 아들이 화천대유 직원으로 근무하고 있다'는 등 아무런 검증 없이 주장하거나 보도했다"면서 "하지만 이는 모두 거짓이었고 오히려 신영수 전 의원 동생 관련 업자들, 곽상도 의원 아들, 원유철 전 의원이 각각 투자자나 직원·고문이었다는 게 확인됐다"고 말했다.

선대위는 "허위사실을 유포하고 거짓을 이야기한 국민의힘 장기표 전 후보, 김기현 원내대표, 윤창현 의원에 그에 합당한 법적인 책임을 엄히 묻겠다"고 밝혔다. 캠프 총괄본부장인 조정식 의원은 김기현 원내대표에 대해서는 "조만간 (법적) 조치를 할 것"이라고 말했다.

이 후보 측은 대장동 의혹에 대해 철저히 국힘 게이트라는 입장이다. 선대위는 "개발사업으로 한 방을 노리던 부동산 개발업자들과 돈 냄새를 맡은 국민의힘 전·현직 관계자들이 대장동 개발사업에 얽혀있다는 사실이 줄줄이 드러나고 있다"면서 "대장동 사건은 국민의힘 부패 세력과 토건 세력이 부동산 개발 사업권을 빼앗겼다가 다시 금융기관의 외피를 쓰고 나타난 국힘 게이트"라고 말했다.

선대위는 당내 경쟁 후보에 대해서도 "아무리 경선 중이지만 국힘 게이트를 외면한 채 근거 없는 주장과 같은 의혹 제기로 공격하지 말아달라"고 당부했다. 앞서 이낙연 후보는 언론 인터뷰에서 "상식적이지 않은 일이 몇 가지가 겹쳐있다"며 스스로 진실을 공개하라고 요구했다.

