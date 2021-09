코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 개인 투자자들의 순매수세에 힘입어 장중 '3130선'에서 상승세를 지속하고 있다.

17일 오후 1시41분 기준 코스피는 전일 대비 3.14포인트(0.10%) 오른 3133.23를 가리키고 있다. 지수는 전 거래일 대비 2.34포인트(0.07%) 내린 3127.75로 출발했다.

투자자별로는 개인이 3453억원 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 외국인과 기관은 각각 1367억원, 2312억원 매도 우위다.

시가총액 상위종목 가운데서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 3,000 등락률 +2.88% 거래량 2,318,928 전일가 104,000 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고SK하이닉스, '기후변화 전시회' 청년 예술가 모집…총상금 2500만원 close 와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 274,500 전일대비 7,500 등락률 +2.81% 거래량 441,032 전일가 267,000 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감 close 이 2% 넘게 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,000 전일대비 900 등락률 +1.18% 거래량 10,995,066 전일가 76,100 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 기관만 따라가도 성공! 순매수 종목 1위!코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 928,000 전일대비 12,000 등락률 +1.31% 거래량 50,186 전일가 916,000 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑ close 등도 각각 0.92%, 0.87% 올랐다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 2,000 등락률 -1.65% 거래량 3,988,377 전일가 121,500 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고 close 와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 705,000 전일대비 11,000 등락률 -1.54% 거래량 221,189 전일가 716,000 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close 은 1%대 하락세를 나타냈다.

같은 시간 코스닥는 전날보다 3.31포인트(0.32%) 상승한 1042.74에 거래되고 있다. 지수는 전 거래일 대비 1.3포인트(0.13%) 오른 1040.73으로 출발했다.

개인은 494억원 순매수하고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 129억원, 318억원 매도 우위다.

시가총액 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,900 전일대비 4,500 등락률 +4.00% 거래량 841,901 전일가 112,400 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감 close (3.83%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 153,300 전일대비 2,700 등락률 +1.79% 거래량 214,351 전일가 150,600 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감 close (1.59%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 420,000 전일대비 1,500 등락률 +0.36% 거래량 40,537 전일가 418,500 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래 close (0.19%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,600 전일대비 1,300 등락률 +1.82% 거래량 485,833 전일가 71,300 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락“백신여권 국내 기술 인정”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는? close (1.82%) 등이 오르고 있다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,300 전일대비 1,700 등락률 -2.54% 거래량 1,391,332 전일가 67,000 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래 close (-3.28%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 151,200 전일대비 2,400 등락률 -1.56% 거래량 903,492 전일가 153,600 2021.09.17 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감 close (-1.17%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 79,100 전일대비 1,800 등락률 -2.22% 거래량 163,736 전일가 80,900 2021.09.17 14:43 장중(20분지연) 관련기사 식약처, 알테오젠 재조합 히알루로니다제 임상1상 승인외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접 close (-2.22%) 등은 내리고 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr