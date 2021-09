코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세

[아시아경제 박지환 기자] 외국인과 기관의 동반 매도세에 장초반 '3110선'까지 내려왔던 코스피가 차츰 낙폭을 줄이며 결국 상승 전환에 성공했다. 내림세를 지속하던 코스닥 역시 상승 반전했다.

17일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시13분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.75포인트(0.02%) 오른 3130.84를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 2.34포인트(0.07%) 내린 3127.75로 출발했다. 이후 3110선까지 내려갔다 차츰 낙폭을 줄이며 3130선을 회복했다.

투자자별로는 개인이 3651억원 순매수하며 지수를 이끌고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 1558억원, 2181억원 순매도 했다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 700 등락률 +0.92% 거래량 6,876,836 전일가 76,100 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정국내서 추석 맞는 총수들…명절에도 미래 구상 close 는 전 거래일 대비 0.92% 오른 7만6800원을 가리키고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 2,000 등락률 +1.92% 거래량 1,375,038 전일가 104,000 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고SK하이닉스, '기후변화 전시회' 청년 예술가 모집…총상금 2500만원연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close (1.92%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 349,781 전일가 208,000 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 포스코, 친환경 기가스틸 100만t 생산체제 구축국내서 추석 맞는 총수들…명절에도 미래 구상연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close (0.24%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 6,500 등락률 +2.43% 거래량 342,795 전일가 267,000 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래 close (2.81%) 등도 상승했다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 402,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 268,341 전일가 402,000 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락네이버웹툰, 문피아 주식 182만주 취득…지분비 56.26% close (-0.37%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 2,000 등락률 -1.65% 거래량 2,887,983 전일가 121,500 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고[특징주]규제 리스크 덮친 카카오...5거래일 연속 하락에 12만원 붕괴연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락 close (-1.65%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 707,000 전일대비 9,000 등락률 -1.26% 거래량 151,745 전일가 716,000 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락LG에너지솔루션, 배터리 원재료 확보…中 그레이트파워 지분 4.8% 인수 close (-1.54%) 등은 하락했다.

이날 증시에 상장한 현대중공업은 공모가의 1.85배인 11만1000원에 시초가를 형성한 뒤 장 초반 급락하다 현재는 8%대 급등세로 전환했다. 현대중공업의 모회사인 한국조선해양 주가는 장중 10%대 크게 하락하고 있다. 자회사가 상장하면 지분 가치가 희석되는 ‘지주회사 디스카운트’ 영향 때문으로 풀이된다. 지주사 디스카운트란 자회사 상장에 따라 두 기업 가치가 중복계상되는 만큼 모회사 가치가 떨어지는 현상을 말한다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.75포인트(0.07%) 오른 1040.18를 가리키고 있다. 지수는 전 거래일 대비 1.3포인트(0.13%) 오른 1040.73으로 출발했다.

투자자별로는 코스피와 똑같이 개인이 638억원 매수 우위를 보이고 있다. 외국인과 기관은 각각 299억원, 317억원 매도 우위 흐름을 나타냈다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,600 전일대비 4,200 등락률 +3.74% 거래량 660,199 전일가 112,400 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래 close (4.00%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 153,100 전일대비 2,500 등락률 +1.66% 거래량 179,203 전일가 150,600 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑ close (2.32%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,000 전일대비 700 등락률 +0.98% 거래량 286,218 전일가 71,300 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락“백신여권 국내 기술 인정”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는?"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close (0.70%) 등이 상승했다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 449,600 전일대비 5,600 등락률 -1.23% 거래량 426,417 전일가 455,200 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래 close (-1.21%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,500 전일대비 1,500 등락률 -2.24% 거래량 832,195 전일가 67,000 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑ close (-2.24%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 149,700 전일대비 3,900 등락률 -2.54% 거래량 682,782 전일가 153,600 2021.09.17 11:59 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래 close (-2.60%) 등은 하락했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "한국 증시는 보합 출발 후 적극적인 변화를 보이기 보다는 관망세가 짙을 전망"이라며 "최근 시장 변화를 이끌고 있는 외국인의 선물 동향 등 수급적인 요인에 의해 변화가 예상되고, 지수 보다는 업종에 주목하는 업종 차별화 장세가 펼쳐질 것으로 보인다"고 전망했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr