[아시아경제 이민지 기자] 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 2,345 전일대비 5 등락률 +0.21% 거래량 360,917 전일가 2,340 2021.09.17 10:30 장중(20분지연) 관련기사 정부, 원전예산 증가 편성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 은 219억원 규모로 내포열병합 천연가스 공급시설 건설공사를 수주했다고 17일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 5.83%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr