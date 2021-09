홍준표 "조국 수사, 부당하진 않지만 과했다…누구 편드는 건 아냐"

"조국, 사내답지 못하게 빠져나가려 해 가족까지 문제 돼"



[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원은 16일 조국 전 법무부 장관을 둘러싼 수사에 대해 "결코 조국 수사가 부당했다고는 생각지 않지만 과했다는 생각은 지금도 변함이 없다"고 했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "가족이 연루된 범죄는 대개 가족을 대표하는 사람만 구속하고 나머지는 불구속하거나 불입건하는 것이 제가 검사를 할 때 관례였다. 그래서 조국의 가족 수사는 과잉 수사였다고 말한 것"이라고 설명했다.

그는 "그 사건에서 조국이 '내가 책임지고 구속될 테니 내 가족들은 건드리지 말아 달라'고 했다면, 그 사건은 조국 구속으로 마무리됐을 거다"라며 "조국이 사내답지 못하게 빠져 나가려고 하는 바람에 그를 압박하기 위하여 부인, 동생, 사촌을 줄지어 구속 하고 딸까지 문제 삼은 것"이라고 지적했다.

이어 "그래서 과잉 수사라고 말한 것이고 법이 아무리 엄중하다 해도 그렇게 한 가족 전체를 짓밟는 것은 아니라고 보기 때문에 그런 거다"라며 "누구를 비난하고 누구의 편을 드는 것이 아니라 그건 제가 검사할 때 가졌던 수사 철학이었다"고 강조했다.

앞서 홍 의원은 이날 국민의힘 대선 경선 후보 1차 방송토론회에서 조 전 장관 수사를 두고 다른 후보들과 설전을 벌였다.

하태경 국민의힘 의원은 "홍 후보가 요즘 조국과 썸타고 있다. SNS도 서로 공유하는데 조국 수사가 잘못됐나"라고 질문했고, 원희룡 전 제주지사도 "조국 가족 수사에 대해서는 도륙을 했다고 말씀하셨는데, 정경심 교수가 2심에서 유죄 실형 판결까지 나왔는데 과연 도륙이라고 생각하냐"고 물었다.

이에 홍 의원은 "저는 우리 편이라도 잘못된 건 지적하고 다른 편이라도 잘한 건 칭찬한다"며 "잘못된 것은 피아를 가리지 않는다"고 했다. 이어 "수사가 잘못됐다는 게 아니고 과잉 수사를 했다는 것이다. 모든 가족을 도륙하는 수사는 없다"고 덧붙였다.

해당 발언을 두고 논란이 커지자 홍 의원은 재차 페이스북에 글을 올려 "국민이 가혹하지 않다고 생각한다면 제 생각을 바꿀 수밖에 없다"고 했다.

그는 "정권을 안정시키는 것도 검찰총장의 책무라고 하면서 조국 수사는 문재인 정권 안정을 위해 한 것이라고 윤석열 후보가 자기 지인에게 고백했다. 그게 책으로도 출간된 적 있는 것으로 기억한다"며 "여권 내 권력투쟁의 산물(인 것)"이라고 말했다.

이어 "그런 사건을 두고 우리 측이 흥분하는 것은 아니라는 생각이 저의 오래된 생각이었다"라며 "그럼에도 불구하고 조국 전 가족 수사가 가혹하지 않았다고 국민들이 지금도 생각한다면 제 생각을 바꿀 수밖에 없다. 그러나 그 전 가족 몰살 사건은 제 수사 철학으로는 받아들이기 어려운 정치 수사였다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr