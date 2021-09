네이버, 웹소설 플랫폼 '문피아'에 605억 추가 투자…지분율 56.2%

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버웹툰이 국내 웹소설 플랫폼 '문피아'의 지분을 추가로 취득하며 최대주주로 올라섰다.

네이버는 네이버웹툰이 문피아의 주식 182만61주를 취득했다고 16일 공시했다. 취득금액은 605억1884만8311원으로, 취득 후 지분비율은 56.26%이다.

앞서 네이버웹툰은 지난 10일에도 문피아 주식 325만5511주를 1082억4883만6435원에 취득한 바 있다. 당시 네이버웹툰의 지분은 36.08%였다.

문피아는 2002년 설립된 국내 대표 웹소설 플랫폼이다. 인터넷커뮤니티에서 시작해서 2012년 법인으로 전환했다. 등록된 작가 수는 4만7000명에 달한다. 기업가치는 3000억원으로 추정됐다.

네이버와 카카오는 웹툰·웹소설 플랫폼 인수 경쟁에 한창이다. 네이버가 올해 초 세계 최대 웹소설 플랫폼 '왓패드'를 인수하자 카카오도 이에맞서 북미 웹소설 플랫폼인 래디쉬와 웹툰 플랫폼 타파스의 인수에 나섰다.

네이버와 카카오가 경쟁적으로 인수전에 나선 것은 웹툰·웹소설 지식재산권(IP) 확보를 위한 것이다. 웹툰·웹소설 IP를 확보해두면 드라마, 영화 등 사업 확장이 가능하기 때문이다.

