[e공시 눈에 띄네]코스피-15일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요공시>

▲ 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 363,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 358,000 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 녹십자 "얀센 백신 위탁생산 확정된 바 없어"삼성바이오로직스 주가 첫 백만원대 돌파!! 모더나 백신 국내 공급 요청!녹십자 혈우병 치료제 '그린진에프', 中 품목허가 획득 close = 식품의약품안전처에 고혈압고지혈증 복합제 품목허가 신청

▲ 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 42,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 42,700 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 獨서 특허 송사중인 큐셀, 다른 모듈사와는 정식 사용권 계약‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락 close = 첨단소재부문 물적분할 및 지분 일부 매각 보도와 관련 "다양한 전략 방안을 검토 중이나 아직 구체적으로 결정된 바 없다"

▲ 현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 011760 | 코스피 증권정보 현재가 18,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,550 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일현대코퍼레이션, 2분기 영업익 67억4100만원…전년比 76.6%↑ close = 82억원 상당의 국내전문투자형 사모부동산투자신탁(캡스톤 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 36호) 펀드 매입.

▲ 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 79,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,000 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 효성중공업, 청주테크노폴리스 S2BL 주상복합신축공사 수주대형 이벤트 몰린 '수소위크', 수소株 상승 탄력 더 세지나고용부 장관, 건설사 대표 불러 "CEO 안전보건경영 참여" 독려 close = 주식회사 피앤앨과 1878억원 규모 청주테크노폴리스 S2BL 주상복합신축공사 계약 체결.

▲ 대성산업 대성산업 128820 | 코스피 증권정보 현재가 4,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,870 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 대성산업, 디에스파워에 300억규모 금전대어 결정안 쓰는 배터리로 핵심소재 만든다!! ‘ㅇㅇㅇ’ 마지막 남은 수혜주!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close = 쉐라톤 서울 디큐브시티호텔 영업정지.

▲ 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 476,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 475,500 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-2일[특징주]남양유업, 매각 무산에 이틀 연속 약세…5%↓한앤코 "남양유업, 계약 유효"‥홍 회장측 주식 못판다(종합) close = 최대주주 보유주식 매매계약 관련 주식양도 소송 지연공시로 인해 불성실공시법인 지정예고

▲ DL건설 DL건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 32,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,100 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 DL건설, 전주 세경아파트 재건축정비사업 수주DL건설, 1313억원 규모 숭의3구역 재개발정비사업 공사 수주평택 화양지구 도시개발 사업 6700억 PF close = 1076억원 상당 전주시 완산구 세경아파트 재건축정비사업 공사수주.

▲ 광주신세계 광주신세계 037710 | 코스피 증권정보 현재가 195,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 228,500 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 광주신세계 지분 전량 매각 … 증여세 재원 마련(상보)광주신세계, 2분기 영업익 147억원…전년동기대비 12%↑광주신세계, 3분기 영업이익 88억… 전년比 30.8%↓ close = 최대주주인 정용진의 소유주식 83만3330주를 신세계가 취득해 신세계로 최대주주 변경.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr