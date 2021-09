[아시아경제 공병선 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 63,952 전일가 28,500 2021.09.15 10:40 장중(20분지연) 관련기사 HDC현대산업개발, 논산 대교동 아이파크 신축공사 수주HDC현대산업개발, 1200억 규모 채무보증 결정[e공시 눈에띄네] 코스피- 6일 close 은 도시피앤디와 음성 본성지구 아파트 신축 공사 수주 계약을 체결했다고 15일 공시했다.

계약 규모는 3753억원으로 이는 최근 매출액 대비 10.2% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr