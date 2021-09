격변하는 광명뉴타운…'최대어' 11구역 관리처분인가

4291가구 11구역 재개발 마지막 관문 통과

뉴타운 11곳 중 10곳 관처, 이주, 철거, 착공, 입주 절차

2만5000가구 규모 신흥 주거타운으로 변모

[아시아경제 임온유 기자] 경기 광명시 광명뉴타운 내 최대 규모인 11구역이 인허가의 마지막 관문인 관리처분계획인가를 받았다. 이번 결정으로 광명뉴타운 내 재개발 구역 11곳 중 10곳이 사업의 9부 능선을 넘어서게 돼 총 2만5000가구 규모 뉴타운 사업이 더욱 탄력을 받을 전망이다. 특히 구시가지의 뉴타운은 물론 인근 철산지구내 저층 주공 재건축이 본격화하면서 서울 서남부권과 맞닿은 대표적인 주거 타운으로 변모할 것으로 보인다.

14일 정비업계에 따르면 광명시는 전날 광명4동·철산4동 일대 11구역 주택재개발 정비사업에 대한 관리처분계획을 인가했다. 2016년 조합설립 이후 5년 만이다. 관리처분계획은 정비사업의 추산액과 조합원 분담금 등을 구체적으로 확정하는 것이 핵심이다. 앞으로 이주 및 철거를 거쳐 착공과 일반분양 절차를 밟게 된다.

특히 11구역은 총 4291가구의 매머드급 구역으로, 광명뉴타운 내에서 규모가 가장 크다. 서울 강남권과 곧바로 연결되는 지하철 7호선 광명사거리역도 가깝다. 시공은 현대건설과 HDC현대산업개발이 맡았다. 광명동 A공인중개사사무소(공인) 관계자는 "현재 11구역내 84㎡(전용면적) 입주권 웃돈이 7억원대 수준"이라면서 "관리처분계획 인가로 거래 가능한 매물이 줄 것"으로 내다봤다

광명뉴타운은 수도권 서남부 지역 최대 재개발 사업지다. 광명·철산동 114만6000㎡ 일대에 총 2만5000가구의 신축 아파트가 공급될 예정이다. 그동안 상대적으로 사업 속도가 늦었던 9구역이 지난 6월 말 관리처분계획인가를 받은 데 이어 11구역까지 인허가가 마무리되면서 전체 뉴타운의 완성도 더 가까워졌다는 평가가 나온다. 현재 뉴타운 내에서 관리처분계획인가를 받지 못한 12구역 역시 지난해 3월 사업시행인가를 받았다. 현재 관리처분계획인가 신청을 준비 중이다.

사업 속도가 가장 빠른 16구역은 지난해 11월 공사를 마치고 광명아크포레자이위브로 탈바꿈했다. 15구역은 내년 10월, 14구역는 2023년 9월 준공 예정이다. 1·4·5·10구역은 관리처분계획인가를 받고 철거와 이주 중이다. 2구역은 철거를 완료하고 10월 중 일반분양에 나선다.

최근 2013년과 2015년 정비구역에서 해제된 3·6·8·13구역까지 정부 주도 공공개발을 신청하면서 광명뉴타운 규모가 1만가구가량 더 늘어날 가능성도 제기된다. 13구역은 공공재개발, 3개 구역은 도심복합사업에 무게를 두고 있는 것으로 알려졌다.

철산·하안동 일대 노후 주공아파트 재건축도 활기를 띠고 있다. 철산주공 4·7·8·9·10·11단지 저층 재건축은 사업이 막바지에 이른 상태다.

서울 양천·구로·금천구와 인접한 위치에 주거환경의 급격한 개선이 예고되고 신안산선·월판선 등 교통호재가 잇따르면서 광명·철산동 일대 아파트 가격은 가파르게 상승하고 있다. 장재현 리얼투데이 이사는 "광명 구시가지 일대는 대규모 재개발·재건축 사업으로 학군, 교통 등 주거 환경 개선에 따른 장기적 가치가 크다"면서도 "다만 투자비용이 이미 매우 높아진 상태여서 실수요 중심의 접근이 필요하다"고 조언했다.

