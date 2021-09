바이든, 유엔총회서 연설...文과 만남 가능해져(상보)

백악관, 바이든 유엔총회 참석 확정 발표

문 대통령과 같은 21일에 기조 연설 예정

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 오는 21일 유엔총회에 직접 참석해 기조연설 한다고 백악관이 13일(현지시간) 발표했다.

백악관은 이날 보도자료를 통해 바이든 대통령이 유엔 총회에 참석하기 위해 뉴욕시를 방문할 예정이라고 예고했다.

바이든 대통령은 유엔 총회 기조연설 첫날 브라질에 이어 두 번째로 연설할 예정이다.

유엔에 따르면 바이든 대통령에 이어 문재인 대통령도 이날 14번째 순서로 유엔총회 기조연설을 하게 된다.

한미 양국 정상이 같은 날 유엔총회에서 연설하게 되는 만큼 두 정상의 자연스러운 만남이나 양자 회담이 열릴지 주목된다.

바이든 대통령은 이번 총회에 참석할 4명의 대표단 명단도 발표했다. 대표단은 재생에너지 전문가인 톰 카나한, 심 파라 미국 공공외교 자문위원회 위원장, 프렌치 힐 아칸소주 연방 하원의원, 바라라 리 캘리포니아주 연방 하원의원이다.

이번 유엔총회는 코로나19 상황을 고려해 정부 수반을 포함, 4명의 대표단만이 총회장에 입장할 수 있다.

백악관은 지금까지 바이든 대통령의 유엔총회 참석 여부를 공식적으로 밝히지 않아 왔다. 지난 8월 유엔주재 미국 대표부가 델타 변이 확산을 우려해 각국에 유엔총회 참석을 자제해달라고 요구한 상황에서 바이든 대통령이 직접 참석하는 것이 부담스러울 수 있는 예상도 나왔다.

반면 바이든 대통령이 유엔 총회에 화상으로 참석하면 미국이 돌아왔다는 메시지를 국제사회에 전달하기에 충분하지 않다는 지적도 제기돼왔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr