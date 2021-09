위니아딤채, 홈페이지 리뉴얼 완료…"고객 체험형 컨텐츠 강화"

[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 4,060 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,120 2021.09.10 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 "김장철 아니어도 김치냉장고 산다" 상반기 흑자 전환한 위니아딤채김치냉장고 '딤채' 신제품 출시…"면역력 높이는 김치숙성 기술 탑재"위니아딤채, 기름없이 튀김 요리 가능한 29ℓ 오븐 출시…30만원대 close 가 언택트 트렌드에 맞춰 고객의 사용 편의성과 체험형 컨텐츠를 강화한 홈페이지 리뉴얼을 완료했다고 10일 밝혔다.

이번 홈페이지 리뉴얼은 비대면 체험형 컨텐츠를 신규 적용했다. 고객이 직접 매장에 방문하지 않아도 홈페이지를 통해 클릭하면 원하는 제품의 컬러를 조합하고 구매 가능한 전문점도 알려준다.

예를 들어 위니아 프렌치 냉장고를 구매하고자 하는 고객이 홈페이지에서 '나만의 프렌치 레시피' 메뉴를 통해 상실과 하실 도어의 소재와 컬러를 조합한 총 92개 모델을 선택한 뒤 집과 비슷한 인테리어 배경과 매칭해 최적의 제품 선택이 가능하다. 이후 선택한 제품의 이미지를 저장, 공유할 수 있고 해당제품을 보유한 집에서 가장 가까운 판매점을 확인할 수 있다.

또 이 홈페이지는 계열사인 위니아에이드와 공식 온라인 쇼핑몰인 위니아e샵을 함께 이용할 수 있는 통합 로그인 시스템을 이달 내 도입할 예정이다. 위니아e샵을 통해 주요 제품을 구매하고 위니아에이드를 통해 제품 서비스를 할 수 있도록 설계했다. 고객은 제품 정보와 구매 및 서비스 사이트를 이동하며 이용할 수 있다.

위니아딤채 관계자는 "위니아딤채 제품을 알아보기 편리하게 정보 카테고리를 직관적으로 단축하고 비대면으로 제품 체험이 가능하도록 다양한 서비스를 선보였다"면서 "새로워진 위니아딤채 홈페이지에서는 고객 만족을 극대화할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr