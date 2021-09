김정은, 리설주 여사와 함께 금수산태양궁전 참배(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 정권수립 기념일(9월 9일) 부인인 리설주 여사와 금수산태양궁전을 참배했다.

조선중앙통신은 "김정은 동지께서 리설주 여사와 함께 공화국창건 73돌에 즈음해 9일 금수산태양궁전을 찾았다"고 보도했다.

금수산태양궁전은 김일성 주석, 김정일 위원장의 시신이 안치된 곳으로 김 총비서는 지난해에도 정권수립 기념일에 이 곳을 찾았다.

리 여사가 공식석상에 나선 것은 지난 5월 군인가족예술소조 공연 관람 이후 약 4개월 만이다.

이날 참배에는 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 조용원 노동당 조직비서, 김덕훈 내각총리, 박정천 당비서 등 상무위원들과 무력기관 고위 간부들이 수행했다.

김 총비서는 이날 자정에 열렸던 열병식 참가자들과도 기념사진을 촬영하고, "장엄한 열병식을 통해 우리 국가의 민간 및 안전무력의 전투력과 단결력을 남김없이 과시했다"며 관련자들을 격려했다.

이어 "열병식 참가자들이 앞으로도 한손에는 총을, 다른 한손에는 마치(망치)와 낫과 붓을 틀어쥐고 조국수호와 사회주의건설의 사명과 임무를 다해나가리라는 기대와 확신을 표명"했다고 통신은 전했다.

