[e공시 눈에띄네] 코스피- 6일

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 76,600 2021.09.07 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환반도체 이어 車·전자마저…핵심품목 경쟁력이 사라진다 close =미국 신규 반도체 공장 부지 관련 보도에 대해 다양한 방안을 검토 중이라고 해명

▲ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 29,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,550 2021.09.07 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 HDC현대산업개발, 750억 규모 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일HDC현대산업개발, 5095억 규모 공사 수주 close =오천파크제이차에 대해 750억 원 규모 채무보증 결정.

▲ 애경유화 애경유화 161000 | 코스피 증권정보 현재가 13,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,750 2021.09.07 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-5일[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일애경유화, 중국 자회사에 271억원 출자 close = 2030년 매출 4조 원을 내용으로 하는 합병 후 출범 법인의 중장기 사업 전략 및 재무 목표 발표.

▲ SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 47,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 48,200 2021.09.07 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 올 10대그룹 시총 80조 늘었다SK케미칼-제주삼다수, 페트병 리사이클 생태계 구축[e공시 눈에 띄네]코스피-28일 close =자회사 SK플라즈마가 130억원 규모 유상증자 결정.

▲ 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 90,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 90,200 2021.09.07 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 현대위아, 지속가능보고서 발간…'친환경 부품·스마트팩토리 강화'[K-제조업, 현장을 가다] 'TOP1 제네시스 품질 보장' 현대위아 창원2공장[클릭 e종목] "미래가치 적극 반영 현대위아…하반기 실적 대폭 개선" close =자회사 현대위아멕시코에 대해 1156억원 규모 채무보증 결정.

▲ 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,860 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,280 2021.09.07 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-3일삼부토건, 287억 규모 제주도 주택공사 계약 수주‘제넨셀’ 컨소시엄 협약식!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는?? close =367억원 규모 춘천시 온의동 테라스하우스 신축공사 수주.

▲ 키다리스튜디오 키다리스튜디오 020120 | 코스피 증권정보 현재가 18,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,800 2021.09.07 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 '조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일4월 29일 코스피, 13.47p 오른 1947.56 마감(0.70%↑) close =중국 틱톡 투자 유치와 관련한 헤럴드 경제의 보도에 대해 조회공시 요구받아.

▲ GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 41,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,950 2021.09.07 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 GS '보톡스 1위' 휴젤 인수…바이오 세계 정벌을 許하라허태수 GS 회장 상반기 보수 16억원GS 2분기 영업익 4855억원…전년比 209%↑ close =별도 재무제표 기준 당기순이익의 40% 이상을 주주에게 환원하는 배당 정책 유지.

▲ 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 79,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 78,600 2021.09.07 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"씨에스윈드, 탄소중립시대 대표 수혜주 부각"씨에스윈드, 405억 규모 윈드 타워 공급계약 체결[클릭 e종목]"씨에스윈드, 변함 없는 중장기 성장성 보유" close =헤럴드경제의 아스트 인수 추진 보도에 대한 조회 공시에서 단순 투자 활동의 일환으로 관련 펀드에 간접투자 등을 검토해왔으나 최종적으로 투자를 진행하지 않기로 결정했다고 답변.

▲ LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 89,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 88,400 2021.09.07 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 LX하우시스, 한샘 인수목적 SPC에 3000억 출자LX하우시스, 바닥재 리뉴얼제품 선봬…항균기능·디자인 추가LX하우시스 "KCC글라스, 가전필름 특허 침해…법원 제소" close =한샘 경영권 지분을 인수하기 위해 IMM프라이빗에쿼티가 설립 예정인 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)에 3000억원 투자.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr