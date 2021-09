"2억 깎인 곳 속출"…세종 집값만 나홀로 하락세

6주 연속 매매가격지수 마이너스 변동률

지난해 행정수도 이전 논의 등 급등 피로감에

입주 물량 폭탄까지 이어지며 시장 급격히 위축

[아시아경제 임온유 기자] 지방 주요 광역시 아파트값이 천정부지로 치솟고 있지만 세종시만은 정반대의 흐름을 보이고 있다.

가격이 6주 연속 하락세를 기록하며 신고가 대비 2억원 이상 낮은 값에 거래되는 사례도 속출하고 있다. 지난해 가격 급등에 따른 피로감에 대규모 입주로 시장이 급격히 위축되는 모습이다.

3일 한국부동산원에 따르면 8월 마지막 주 세종시 아파트 매매가격은 전주 대비 0.01% 하락했다. 7월 셋째주 하락세(-0.09%)로 돌아선 뒤 6주 연속 마이너스 변동률이다.

전국 17개 광역시·도 가운데 집값이 하락한 곳은 세종시가 유일하다. 소담·보람·다정동 등 대부분 지역에서 보합 또는 하락세가 지속된 것으로 나타났다.

지난해 전국에서 상승률 1위(44.93%)를 기록한 세종시 집값은 하반기 들어 본격적인 하락세를 보이고 있다.

특히 중대형 아파트의 경우 가격 하락이 두드러지는 추세다. 6월까지만 해도 14억4500만원에 거래된 도담동 도램마을9단지 106.6㎡(전용면적)는 지난달 11일 11억7000만원에 손바뀜됐다. 두 달 만에 2억7500만원이나 급락한 것이다. 인근 도램마을 14단지 99.9㎡는 지난달 10억5000만원에 거래됐다. 역시 지난해 10월 신고가 12억8000만원보다 2억3000만원 낮은 가격이다.

상대적으로 낙폭은 작지만 중소형 아파트 가격 역시 약세다. 2월 9억3000만원에 거래되기도 했던 새롬동 새뜸마을1단지 84.9㎡는 지난달 8억4500만원에 실거래신고가 이뤄졌다.

이 지역 A공인중개사사무소 관계자는 "세종시내 아파트 가격 조정기간이 길어지면서 호가가 1억원 이상 내린 단지가 늘고 있다"고 설명했다.

세종시 집값 약세는 단기 가격 급등에 대한 피로감이 컸기 때문으로 분석된다. 이 일대 입주물량이 지난해 4062가구에서 올해 7668가구로 늘어난 것도 영향을 미친 것으로 보인다. 세종시에서는 8월 나성동 한신더휴리저브 1031가구가 입주를 시작한 데 이어 이달에는 제일풍경채위너스카이(771가구), 다음 달에는 10월 집현동 새나루마을1단지(1200가구)가 잇따라 준공을 앞두고 있다.

매물도 늘고 있다. 부동산 빅데이터업체 아파트실거래가에 따르면 세종시 아파트 매물은 3개월 사이 3763건에서 4127건으로 10% 가까이 늘었다. 여기에 국토교통부가 2·4대책 후속조치로 연기면에 6000가구, 조치원읍에 7000가구 규모의 신규 공공택지를 조성하겠다고 밝힌 상태여서 당분간 집값이 약세를 보일 가능성이 높다는 게 업계의 관측이다.

