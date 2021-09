美 전기차 특허 보유, 현대차 10위…1위는 도요타

LG화학 등 5곳 50위 안 포진

日 특허는 많지만 판매는 저조

[아시아경제 권재희 기자] 일본 차업계가 전기차(EV) 핵심 특허를 가장 많이 보유하고 있는 것으로 나타났다. 한국은 상위 50개사 중 5개사가 이름을 올렸다. 전기차와 하이브리드차는 공통된 부품이 많은데, 일본은 하이브리드차를 개발 및 상용화한 기술력이 축적돼 전기차 분야에서도 선두를 달리는 것으로 분석된다. 하지만 기술력에 비해 전기차 시장에서 일본의 비중은 저조하다. 일본내에서는 기술력을 판매실적으로 연관시키지 못한다면 기술 측면에서도 한국, 중국에 추월당할 수 있다는 우려도 나온다.

2일 니혼게이자이신문이 특허조사분석 전문업체 페이턴트리절트와 공동으로 미국 시장의 EV관련 특허 보유 현황을 조사한 결과 도요타자동차가 1위를 기록했다. 니혼게이자이와 페이턴트리절트는 전기차 관련 특허의 중요도를 점수로 평가해 기업순위를 매겼다. EV관련 특허에는 모터나 전지 등 차량 구성부품 뿐 아니라 충전설비 등 인프라도 포함된다. 일본 기업은 1위 도요타를 비롯해 3위 혼다 등 상위 50개사 중 21개사(40%)를 차지한 것으로 나타났다.

일본 다음으로 중요 특허를 보유한 기업이 많은 국가로는 미국(13개사)이 꼽혔다. 미국은 전체 순위 중 2위를 차지한 포드를 비롯해 제너럴모터스(GM), 테슬라 등이 10위권에 포진했다.

한국과 독일은 나란히 5개사가 이름을 올렸다. 10위권 내에 든 한국기업은 현대자동차(10위)가 유일하다. 이어 LG화학(11위), 기아차(20위), 삼성전자(27위), 삼성SDI(28위)가 포함됐다.

중국기업은 32위를 기록한 비야디(BYD)를 비롯해 2개사에 불과했다.

일본 전기차 기술 경쟁력의 원천은 시장을 선점한 하이브리드차 개발 경험 덕분이다. 하이브리드차와 전기차는 모터나 배터리 등 공통된 부품이 많다. 도요타는 하이브리드차 분야에서 경쟁 우위를 갖고 있는데, 특히 충전 및 방전 등 배터리 제어기술에 특화돼있다. 1997년 상용화한 세계 최초 양산형 하이브리드차 ‘프리우스’ 개발로 축적한 기술이 전기차 기술 경쟁력을 갖추는데 영향을 미쳤다.

일본 기업은 기술력은 갖췄지만 판매실적은 저조하다. 미 전기차 판매 조사업체인 EV세일즈에 따르면 2020년 전기차와 플러그인 하이브리드차의 세계 판매 1위는 테슬라로 조사됐다. 이어 비야디 등 중국기업 7개사가 상위 20위 안에 들어 전체 판매의 2%를 차지했다. 반면 일본은 14위를 차지한 닛산이 최고 실적이었고, 도요타는 17위에 그쳤다.

이토추종합상사의 후카오 사시로 수석연구원은 "일본차업체의 가장 시급한 과제는 기술을 비즈니스에 접목시키는 것"이라며 "이에 실패할 경우 과거 일본 전자업체가 한국, 중국에 추월당한 것과 같은 전철을 밟게 될 수도 있다"고 지적했다.

