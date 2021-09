한국 탁구, 은메달 3개 확보… '패럴림픽 단체전 준결승' 순항

[아시아경제 박준이 기자] 대한민국 장애인 탁구 대표팀이 2020 도쿄 패럴림픽 단체전 준결승에서도 순항하며 최소 은메달 3개를 확보했다.

백영복(44·장수군장애인체육회), 김영건(37), 김정길(35·이상 광주시청)은 1일 일본 도쿄 메트로폴리탄 체육관에서 열린 도쿄 패럴림픽 탁구 남자 단체 4강전(스포츠등급TT4-5)에서 프랑스의 플로리앙 메리앙, 니콜라 사방 에라, 막심 토마를 2-0으로 꺾고 결승에 진출했다.

이로써 한국 탁구는 TT4-5 체급 단체전에서 최소 은메달을 수확할 수 있게 됐다. 김영건은 이번 대회 개인 단식(TT4) 은메달에 이어 메달 두 개를 목에 건다.

한국은 1복식에서 김영건-김정길 조가 메리앙-사방 에라 조에 3-1로 이긴 데 이어 2단식에서 김영건이 토마를 18분 만에 3-0으로 제압해 결승행 티켓을 손에 넣었다.

백영복-김영건-김정길 조는 2일 오전 10시 같은 장소에서 열리는 결승에서 중국과 금메달의 주인공을 가린다.

한편 여자탁구 TT1-3 체급 단체전에 나선 서수연(35·광주시청), 이미규(33·울산시 장애인체육회), 윤지유(21·성남시청)의 마지막 관문도 중국이다. 서수연, 이미규, 윤지유는 준결승에서 크로아티아의 헬레나 드레타르 카리치-안델라 무지니치 조를 2-0으로 잡고 결승에 진출해 은메달을 확보했다.

개인 단식에서 서수연이 은메달, 이미규와 윤지유가 동메달을 따내면서 이들 3명 모두 이번 대회에서 메달 두 개씩를 획득한다.

남자 TT1-2 체급의 차수용(41·대구광역시)과 박진철(39·광주시청), 김현욱(26·울산시장애인체육회)도 폴란드 라팔 추페르, 토마시 야킴추크에 2-1로 승리했다.

1복식에서 박진철-차수용이 5세트 접전 끝에 3-2로 승리한 한국은 박진철과 추페르가 맞붙은 2단식에서 2-3으로 패했으나, 3단식에서 차수용이 야킴추크를 3-1로 물리쳐 결승행을 확정했다.

차수용-박진철-김현욱 조는 오는 3일 오후 5시 프랑스와 금메달을 놓고 경쟁한다.

