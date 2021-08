[아시아경제 부애리 기자]네이버가 전자의무기록(EMR)업체 이지케어텍에 대한 투자를 검토 중이다.

24일 IT업계에 따르면 네이버는 이지케어텍 지분 10%를 인수하고 의료 데이터 분야에서 공동 사업을 추진하는 협상을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 투자 금액은 300억원 규모로 추정됐다.

2001년 설립된 이지케어텍은 환자의 증상, 처방 등 의료 데이터를 저장하는 시스템을 전문으로 하는 업체다.

네이버는 일본의 라인을 통한 원격의료 사업, 네이버클라우드를 통해 '정밀의료정보시스템(P-HIS)' 사업 등을 진행하고 있다. 네이버의 클라우드 기술과 이지케어텍의 의료 데이터 등을 결합해 다양한 사업 구상이 가능할 것으로 업계는 보고 있다.

이와관련 네이버 관계자는 "다양한 방안을 검토하고 있지만 구체적으로 결정된 것은 없다"고 밝혔다.

