[아시아경제 김지희 기자] 메디톡스는 보툴리눔 톡신 제제 균주와 제조공정 등 지식재산권을 보호하기 위해 대형 로펌 '퀸 엠마뉴엘'을 선임했다고 24일 밝혔다.

퀸 엠마뉴엘은 IP보호와 관련된 세계적 로펌 중 하나로, 소송 및 국제 중재 등 분쟁 사건만을 전문적으로 취급한다. 특히 삼성-애플, 삼성-화웨이 간의 국제적 '스마트폰 전쟁'에서 삼성전자를 대리해 좋은 결과를 도출했고, 중국 대형 보험사가 미래에셋을 상대로 제기한 미국 소송에서도 미래에셋의 승리를 이끌었다.

메디톡스 관계자는 "퀸 엠마뉴엘의 선임을 계기로 정당한 권리를 되찾기 위한 행보를 시작할 것”이라고 말했다.

퀸 엠마뉴엘 창립자 존 퀸은 "메디톡스의 IP와 관련한 모든 사실을 면밀히 검토했으며, 이를 통해 모든 침해 당사자로부터 메디톡스를 보호하기 위한 방어 활동을 진행할 것"이라고 전했다.

