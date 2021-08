볼트크리에이션 "마스크 필터 '폴리머 차단막' 로하스 인증 획득"

[아시아경제 김보경 기자] 볼트크리에이션은 친환경 마스크 '페이스바이오가드'의 필터로 활용되고 있는 폴리머 차단막이 한국표준협회(KSA)로부터 로하스(LOHAS) 인증을 업계 최초로 획득했다고 24일 밝혔다.

로하스(LOHAS: lifestyles of health and sustainability)는 신체적이고 정신적인 건강은 물론 환경, 사회정의 및 지속 가능한 소비에 높은 가치를 두고 생활하는 사람들의 생활 패턴을 이르는 말이다. 한국표준협회는 2006년부터 사회의 지속 가능한 발전을 위해 친환경적이고 사회 공헌 적인 노력과 성과를 보인 기업의 제품, 서비스 등에 한해 로하스인증을 부여하고 있다.

이번에 인증받은 폴리머 차단막은 작년 2월 국내 최초 마이크로미터(㎛) 에칭(Etching) 기술로 만들어졌다. 가볍고 통기성이 우수하며 오염물질을 물리적으로 차단해준다.

폴리머 차단막은 식품의약품안전처 지정 시험연구원을 통해 비말 차단 시험기준에 적합하다는 결과를 얻기도 했다. 또한 면 필터와 다르게 오염되었을 때 물이나 소독제 등으로 씻어서 재사용이 가능하다는 점이 특징이다.

본 제품을 적용한 페이스바이오가드는 재사용이 가능한 마스크로 환경적 부분을 고려했다는 점에서 국내외로 주목을 받아왔다. 최근에는 국내 대형 서점인 교보 핫트랙스와 북스리브로 매장 입점과 라디오, TV 광고를 시작함으로써 본격적인 마케팅을 시작했다.

