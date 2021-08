금호석화, 폐플라스틱으로 친환경 원료 제조 사업 추진

[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 7,500 등락률 +4.16% 거래량 314,100 전일가 180,500 2021.08.24 15:04 장중(20분지연) 관련기사 금호석유화학 휴그린, 신제품 '자동환기창 Pro' 출시외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수 close 화학이 폐폴리스티렌(폐PS)을 열분해 처리하여 얻은 친환경 원료 ‘재활용 스티렌’(RSM) 제조 사업을 추진한다고 밝혔다.

금호석유화학은 폐플라스틱 재활용 분야에 전문성을 가진 해외 업체와 파트너십을 통해 RSM 공장 건설을 추진하고 있다. 이와 동시에 RSM을 자사 제품 SSBR에 적용한 'Eco-SSBR' 사업화를 준비한다. 금호석유화학 SSBR(Solution Styrene Butadiene Rubber)은 타이어의 마모 및 연비 성능을 향상시킨 고성능 합성고무로, RSM이 원료로 사용되면 친환경성까지 갖춘 제품으로 재탄생한다. 향후 금호석유화학은 지속가능성을 고려하는 국내외 타이어 제조사 및 신발 메이커에 'Eco-SSBR'을 공급하게 된다.

폴리스티렌(PS)은 유제품, 일회용 컵 뚜껑 등 식품용기 및 농수산물 포장 트레이, 가전제품 포장용 스티로폼 등 일상생활에서 흔히 접하는 플라스틱이다. 현재로서는 폴리스티렌이 버려진 후 재사용되기 위해선 물리적 재활용 방식이 활용되는데 주로 저급 플라스틱 제조용으로만 쓰인다. 이마저도 음식물 포장 등으로 오염된 경우에는 소각 또는 매립으로 처리할 수 밖에 없는 실정이다.

이에 금호석유화학은 그동안 쉽게 재활용되지 못하던 폐폴리스티렌까지 수거하여 열분해 등 화학적 재활용 방식을 활용함으로써 자원 선순환 및 탄소 저감을 실현할 계획이다. 나아가, 석유화학 소재 생산 기업으로서 폐기물 저감에 대한 관심을 갖고 RSM 외에도 폐플라스틱을 재활용하여 친환경 제품으로 탈바꿈시키는 사업도 구상하고 있다.

백종훈 금호석유화학 대표는 "당사의 ESG경영을 강화하기 위해 친환경 사업을 지속적으로 개발하고 있다"며 "앞으로도 지속가능한 발전을 추구하면서 탄소 중립, 온실가스 감축을 위한 노력도 이어나갈 것"이라고 말했다.

