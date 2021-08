[아시아경제 임혜선 기자] 김정문알로에가 온라인 큐어몰에서 '써머 세일, 양콜큐어몰' 이벤트를 진항한다.

'써머 세일, 양콜큐어몰'은 다음달 10일까지 김정문알로에 제품 가격을 최대 79% 할인해주는 행사다. 대상 제품들은 청정 제주에 위치한 자사 농장에서 3년간 직접 재배한 생알로에를 주원료로 활용했으며,가열 처리를 최소화하는 특허기술 ‘유테크(U-Tech)’ 공법으로 유효성분을 높였다.

대상 제품은 큐어 아쿠아 마일드수딩선젤’, 큐어 워터 스플래쉬 쿨링 선스틱, 알로에 슬라이스 젤리 마스크 등이다.

새롭게 출시된 ‘알로에 젤리스틱’ 론칭 할인 행사도 진행 중이다. 오는 10월 8일까지 런칭 프로모션 또한 진행 중이다.알로에 젤리스틱2주 체험분(1세트)부터 3달 체험분(6세트)까지 최대 61%할인받을 수 있다.

