인천남동스마트그린산단, '스마트제조 고급인력 양성' 발대식

남동산단 스마트제조 혁신 인력양성으로 재직자 역량 강화·취업 연계

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 산단공)은 24일 '인천남동 스마트제조고급인력 양성사업 온라인 발대식'을 개최했다고 밝혔다.

이날 18개 스마트공장 도입기업, 5개 미니클러스터, 5개 경제단체 등 남동 산단 대표기업 35인으로 협의체를 구성해 위원 중 대표 3인에게 위촉장이 수여됐다. 남동산단 내 기업들의 스마트제조 혁신 역량 강화를 위한 스마트공장 발전 방안에 대한 전문 특강도 시행했다.

인천남동 스마트제조 고급인력 양성사업은 스마트그린산단의 고급인력 양성기반을 조성해 제조혁신 핵심 인재 육성과 양질의 일자리 창출을 목적으로 올해부터 2년간 추진된다.

현운몽 산단공 인천남동스마트그린산단사업단장은 "팬데믹 상황에서 경제상황이 위축된 가운데 남동산단 입주기업의 스마트제조 환경 구축과 실현을 위한 고급인력이 필요한 상황"이라며 "인천남동산단은 현장을 중심으로, 현장의 목소리를 반영해 사업을 진행하고 있으며 스마트제조 고급인력 양성사업이 남동 중소 입주기업 혁신에 기폭제가 되도록 전폭적 지원을 이어가겠다"고 말했다.

