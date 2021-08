당정 내년 예산, 604.7조+a..청년 일자리·주거에 20조 투자

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당과 정부가 코로나19 위기 극복을 위해 내년도 예산을 올해 604조7000억원보다 증가한 규모로 편성하는 방침을 정했다.

윤호중 민주당 원내대표는 24일 국회에서 열린 2022년도 예산안 편성 및 추석민생대책 당정협의 모두발언에서 "추경(추가경정예산) 포함 올해 예산이 604조7000억원인데 이것보다 증가한 규모의 위기극복 예산이 필요하다"면서 "경기회복에 따른 세수 여건 개선으로 재정 사정이 나아질 것으로 예상되는 만큼 정부는 포용적 경제회복을 이끌어달라"고 했다.

내년 예산은 청년 종합대책을 위해 20조원 이상을 투자하는 등 청년층의 일자리·주거 문제 해결에 힘을 실었다. 구체적으로 연 소득 5000만원 이하 청년에게 무이자 월세 대출을 제공하기로 했다. 청년 일자리를 제공하는 중소·중견기업에 청년 채용기금도 신설한다. 군 장병에 대해서는 봉급을 병장 기준 60만9000원에서 67만원 이상으로 인상하기로 했다.

이밖에 당정은 ▲방역·백신 ▲손실보상 ▲탄소중립 기반 구축 ▲양극화 선제 대응 ▲국가유공자 예우 및 취약계층 지원 ▲지역균형발전 등에 중점을 두고 내년도 예산안을 편성하기로 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr