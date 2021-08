[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로는 피자업계 최초로 친환경 인증을 획득한 비닐을 사용한다고 24일 밝혔다.

피자알볼로는 환경부 인증 마크를 획득한 비닐 제품 총 5종을 배달 봉투 및 쇼핑백에 순차적으로 사용할 예정이다.

피자알볼로의 친환경 비닐은 기존 친환경 생분해 비닐의 한계점을 개선했다는 점이 특징이다. 제조 과정에서 재생 수지를 50% 이상 사용했다. 일반 생분해 비닐의 경우 열에 취약해 오븐에서 갓 나온 뜨거운 피자 배달이 어렵기 때문에 내열성과 친환경성을 모두 갖추도록 제조사와 협력해 비닐 제품을 개발했다.

피자알볼로는 해당 제품을 기존 비닐 제품과 동일한 공급가에 구매할 수 있도록 제공해 가맹점의 부담을 없애고, 이를 계기로 가맹본사뿐 아니라 직영점과 가맹점 모두 환경을 보호하는 사회적 책임을 실천할 계획이다.

