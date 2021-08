태풍 정보 한눈에…네이버, 태풍 관련 종합정보 제공

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는? 태풍의 영향에 대비해 바람, 강수 영상, 뉴스, 특보 라이브, 사용자 제보 등을 한번에 살펴볼 수 있는 태풍 종합 정보 서비스를 제공한다고 24일 밝혔다.

사용자들은 태풍 관련 키워드의 검색 결과를 통해 ▲태풍 경로 ▲태풍의 크기, 강도 ▲태풍에 따른 바람, 강수의 48시간 예보 영상 ▲뉴스, 특보 라이브, 사용자 제보 등 다양한 정보를 한번에 살펴볼 수 있다.

네이버는 태풍의 발생 시점부터 향후 도착 지점의 경로를 지도 위에 표기하고, 태풍의 크기와 강도가 세질수록 원의 크기를 크게, 색의 농도를 짙게 표시해 시인성 높게 태풍의 이동경로와 강도를 확인할 수 있도록 했다.

또 다수의 태풍이 연이어 오는 경우, 후속 태풍 정보도 연결해서 살펴볼 수 있도록 지원한다.

이와 함께 태풍 지도 상단에 태풍 크기, 방향, 위치에 대한 상세한 정보를 타임라인 카드로 제공, 시간별 흐름도 살펴볼 수 있다.

네이버는 아울러 글로벌 기상사업자인 웨더뉴스의 기상예측 분석, 항공사진 등과 더불어 예보 영상을 함께 제공해 영상으로 태풍의 영향권 등을 살펴볼 수 있도록 했다.

유봉석 네이버 서비스운영총괄은 "곧 다가오는 태풍과 관련해 사용자들이 다양한 정보를 손쉽게 확인하고 피해에 대비할 수 있도록 태풍 관련 정보 서비스를 더욱 고도화했다"며 "태풍 정보를 시작으로 지진, 화재 등 각종 자연 및 사회 재난에 대한 재난 종합 정보를 더욱 시인성 높게 확인할 수 있도록 서비스를 제공할 계획"이라고 밝혔다.

